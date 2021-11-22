«Газпром» поставил ультиматум Молдавии

Российский «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию, если в течение 48 часов компания не получит платеж за газ, который должен поступить 22 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что компания учла сложное экономическое положение Молдавии и подписала новый контракт «практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ».

«Очередной срок текущих платежей - сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», - сказал представитель компании.

Молдавия и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. В ходе переговоров «Газпром» предложил Кишиневу 25-процентную скидку, потребовав вернуть долг в 709 млн долларов. Стороны согласовали схему погашения долга при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.