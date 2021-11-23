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Финансовый мир бросился разгадывать послание Китая

Lenta.ru
2 часа назад

Финансисты из крупнейших учреждений мира бросились разгадывать послание Китая и его центрального банка (Народного банка Китая), которое, как им кажется, было зашифровано в последнем отчете регулятора о направлениях и мерах денежно-кредитной политики, пишет CNBC.

Финансовый мир бросился разгадывать послание Китая
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

Интерес специалистов вызвали несколько фраз, присутствовавших в первой опубликованной версии отчета, но вскоре исчезнувших после редактирования. В них говорилось о том, НБК не будет прибегать к новым существенным денежно-кредитным стимулам наподобие тех, что использовались в прошлом году на фоне начала пандемии коронавируса.

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В последующих версиях отчета указаний на дальнейшее поведение регулятора отсутствовало. Это натолкнуло аналитиков на мысли о том, что в действительности НБК готовится к грядущему смягчению денежно-кредитной политики, в частности через снижение ключевой ставки или программами закупки государственных и корпоративных ценных бумаг.

По мнению главного экономиста японского инвестбанка Nomura по Китаю Тинга Лу, такое поведение НБК в условия скрытности китайских органов власти в целом можно расценивать в качестве официального заявления о смене курса денежно-кредитной политики. Финансист отметил, что такое поведение было бы логичным, поскольку страна переживает самый острый экономический спад с 2015-го без учета первой половины прошлого года.

Кроме того, из публикации исчезли упоминания о намерениях НБК контролировать денежную массу — совокупный объем денежных средств в собственности населения и компаний (за исключением финансовых организаций). В обычной ситуации центробанки стремятся контролировать денежную массу за счет ключевой ставки и нормативов обязательных банковских резервов.

При этом в финальной версии отчета сохранилась позиция регулятора по поводу рынка недвижимости, контроль которого он собирается ужесточить. Поводом для этого послужили финансовые трудности сразу нескольких крупных застройщиков, в том числе Evergrande, оказавшегося на грани банкротства и уже допустившего несколько дефолтов по облигациям.

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