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Турбизнес попросил отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Елена Прошина
43 минуты назад

Представители туристического бизнеса в России направили в правительство письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов у туроператоров. Это касается железнодорожных и авиабилетов. Об этом пишут «Известия».

Турбизнес попросил отказаться от QR-кодов при покупке билетов
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, документ отправил Союз агентств делового туризма (САД) 22 ноября. Представители рынка указали, что осознают необходимость ввода ограничений из-за пандемии COVID-19, однако отмечают, что предложенные правительством меры не позволят людям без QR-кода даже предварительно забронировать билеты на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах.

САД предлагает продавать билеты всем желающим, но спрашивать QR-код у тех, кто садится на рейс. Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ) выразила такое же требование.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, основная проблема новых ограничений в том, что у многих россиян, которые сделали прививки достаточно давно, QR-коды вскоре перестанут действовать. А согласно предложенным в законодательство изменениям, билет можно будет купить только с действующим QR-кодом. Таким образом, если человек захочет приобрести билет на май, а срок действия его QR-кода закончился в феврале, то он не сможет этого сделать.

Компании,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,газета "Известия",
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