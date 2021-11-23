Турбизнес попросил отказаться от QR-кодов при покупке билетов

Представители туристического бизнеса в России направили в правительство письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов у туроператоров. Это касается железнодорожных и авиабилетов. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, документ отправил Союз агентств делового туризма (САД) 22 ноября. Представители рынка указали, что осознают необходимость ввода ограничений из-за пандемии COVID-19, однако отмечают, что предложенные правительством меры не позволят людям без QR-кода даже предварительно забронировать билеты на междугородние и международные рейсы на поездах и самолетах.

САД предлагает продавать билеты всем желающим, но спрашивать QR-код у тех, кто садится на рейс. Ассоциация агентств воздушного транспорта (ААВТ) выразила такое же требование.