Пенсионный фонд изменил порядок оказания услуг

Получить услуги ПФР в отделениях до 1 января 2022 года можно будет только по предварительной записи, электронной почте или по телефону. Соответствующий временный порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал Минюст.
Согласно документу, пенсии и выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных. Россиянин будет уведомлен о принятом решении и, если понадобится, приглашен для предоставления дополнительных документов, передает «Российская газета».
Такой порядок распространяется на услуги:
Ранее также сообщалось, что россияне смогут получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, подав электронное заявление в Пенсионный фонд России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ПФР заявили, что получить всю пенсию сразу можно, если расчетный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время правительство выделит 41,5 трлн рублей на социальную поддержку россиян, пишет RT.