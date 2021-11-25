Пенсионный фонд изменил порядок оказания услуг

Получить услуги ПФР в отделениях до 1 января 2022 года можно будет только по предварительной записи, электронной почте или по телефону. Соответствующий временный порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал Минюст.

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Согласно документу, пенсии и выплаты будут назначаться на основании имеющихся у фонда данных. Россиянин будет уведомлен о принятом решении и, если понадобится, приглашен для предоставления дополнительных документов, передает «Российская газета».

Такой порядок распространяется на услуги: