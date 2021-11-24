Банки РФ разрушили ожидания ЦБ по инфляции в 2021

Результаты опросов ведущих аналитиков крупнейших российских банков показали, что к концу 2021 года инфляция составит 8,04%. Обновленный прогноз Центробанка РФ говорил об уровне 7,4-7,9%.

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К концу года в России стоит ожидать рост индекса потребительских цен на уровне 8,2-8,3%, оценил старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, передают «Известия». В Газпромбанке с таким прогнозом согласились, добавив, что по итогам года инфляция окажется на пике.

Начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов отметил, что в худшем случае инфляция будет составлять 8,2%, в лучшем — 7,64%, в нейтральной ситуации она останется в районе 8,1%. Он объяснил, что на проинфляционные факторы будут влиять ослабление курса рубля из-за геополитической ситуации и рост цен на бензин.

В ВТБ и ПСБ надеются на наименьший показатель инфляции — 7,8-8%. Как объяснил старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ Александр Исаков, по итогам ноября ожидается замедление темпов роста увеличения цен, что почти вдвое меньше в сравнении с октябрем. В ПСБ считают, что пик инфляции был пройден в октябре, потому наблюдается снижение импульсов увеличения стоимости продуктов питания на протяжении четырех недель.

В обновленном прогнозе Центробанка инфляция ожидается в районе 7,4-7,9%. В Банке России подчеркнули, что ситуация с инфляцией продолжает характеризоваться повышенной неопределенностью.

В Минэкономразвития оценили, что рост цен остановится на отметке в 7,4%. Также в ведомстве отметили, что правительство планирует реализовать комплекс мер для сдерживания цен.