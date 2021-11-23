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Raison Asset Management стала лауреатом премии Investment Leaders 2021

ТАСС
2 часа назад

ТАСС, 23 ноября. Международная инвестиционная компания Raison Asset Management стала победителем в номинации "Лучший фонд прямых инвестиций" премии Investment Leaders 2021. Награждение прошло 20 ноября в Москве в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр.

Raison Asset Management стала лауреатом премии Investment Leaders 2021
Фото: ТАССТАСС

Raison Asset Management получила награду как компания, управляющая фондом Element Global Technologies Private Portfolio. Фонд под её управлением инвестирует в частные зарубежные компании, преимущественно на поздней стадии развития и pre-IPO. Портфель фонда включает более 20 компаний, в том числе SpaceX, Klarna, Scale AI, а также недавно вышедшие на биржу Udemy и Robinhood.

Вложения в частные компании стали одной из тем форума, которая обсуждалась в рамках сессии "Инвестиции в перспективу и инструменты защиты". Управляющий партнер Raison Asset Management Андрей Березин выступил на форуме с презентацией "Pre-IPO: новый тренд на рынке прямых инвестиций", рассказав о причине высокого спроса на акции компаний до их выхода на биржу.

"По статистике, акции крупных частных компаний растут быстрее, чем индекс S&P 500. Технологические стартапы интенсивно наращивают капитализацию до их выхода на биржу, чем и пользуются венчурные инвесторы. При этом покупка акций частных компаний на этапе pre-IPO позволяет снизить риски эмитента", - Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management и лауреат премии Investment Leaders.

Investment Leaders Forum & Award - ежегодные форум и премия в сфере инвестиций. В этом году мероприятие объединило более 100 участников, включая представителей крупнейших компаний рынка: АО "Сбербанк Управление Активами", АО "ФИНАМ", Банк ВТБ, АО "Открытие Брокер" и др. Генеральным партнером премии выступила компания Росатом.

Компании,Андрей Березин,Открытие Брокер,SpaceX,Банк ВТБ,Росатом,ИТАР-ТАСС,
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