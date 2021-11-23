Киев отреагировал на санкции США по «Северному потоку – 2»

«Нафтогаз» Украины приветствует решение США о введении санкций против участников проекта «Северный поток-2», говорится на сайте компании.

Фото: Reuters Reuters

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте «Северный поток - 2», - говорится в сообщении.

По словам председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, санкции США - мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия. Он добавил, что если Россия перейдет к игре по правилам и не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать газ как товар, США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкции вводятся в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток - 2».