Киев отреагировал на санкции США по «Северному потоку – 2»

«Нафтогаз» Украины приветствует решение США о введении санкций против участников проекта «Северный поток-2», говорится на сайте компании.
«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приветствует решение США о включении в санкционный список двух судов и связанной с Россией компании Transadria Ltd., участвующих в проекте «Северный поток - 2», - говорится в сообщении.
По словам председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, санкции США - мощный инструмент, крайне важный, чтобы остановить использование газа как оружия. Он добавил, что если Россия перейдет к игре по правилам и не будет использовать газ как оружие, а начнет рассматривать газ как товар, США могут пересмотреть свое решение и отменить санкции.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что санкции вводятся в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток - 2».
«Северный поток — 2» - газопровод из России в Германию. Состоит из двух ниток, суммарная мощность которых - 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021 года. США активно выступали против строительства газопровода. В ноябре сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2» была приостановлена. Она будет возобновлена после того, как будут выполнены предписания немецкого регулятора. Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что запуск газопровода возможен в апреле-мае следующего года.