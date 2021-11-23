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У украинского олигарха решили изъять $5,5 млрд

Секрет Фирмы
2 часа назад

Украинский Приватбанк решил отсудить $5,5 млрд (411,6 млрд рублей по текущему курсу) у бывшего владельца кредитной организации, олигарха Игоря Коломойского. Новое руководство банка сообщило об иске к Коломойскому в центральных изданиях страны. Процесс пройдёт в суде Лимассола на Кипре. Бизнесмен должен в течение месяца подтвердить своё участие в судебных слушаниях или отказаться от них.

У украинского олигарха решили изъять $5,5 млрд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приватбанк опубликовал сообщения об иске в газетах «Голос Украины», «День», «Факты и комментарии».

«Согласно кипрскому законодательству, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения Коломойскому иска, инициированного Приватбанком на Кипре», — сказано в заявлении пресс-службы Приватбанка.

Теперь у Коломойского есть 30 дней на то, чтобы подтвердить участие в судебных слушаниях. Если олигарх этого не сделает, то заседания пройдут без него.

«Предметом кипрского иска является возмещение ущерба в размере $5,5 млрд в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств, которые были проведены под руководством Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова при содействии других ответчиков», — сообщили в пресс-службе.

Игорь Коломойский владел Приватбанком до декабря 2016 года, когда финансовую организацию национализировали. Бывшие владельцы Коломойский и Боголюбов пытаются оспорить национализацию банка в судах. Приватбанк и украинские власти требуют от бывших владельцев $5,5 млрд — деньги, выведенные из банка с 2013 по 2016 год. В апреле 2020 года адвокаты Приватбанка подали иск в окружной суд Лимассола с требованием компенсировать ущерб.

Ранее Коломойский и ещё три украинских бизнесмена стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и кражи нефти у российской компании «Татнефть» на сумму $4 млрд. В случае доказательства вины им грозит до 20 лет лишения свободы.

Компании,Геннадий Боголюбов,Татнефть,
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