РФ недосчитается $20 млрд из-за решения Украины по АЭС

Россия недосчитается 20 млрд долларов из-за сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse в области атомной энергетики, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов отрасли.

Фото: CC BY 3.0 / Владимир Дьяков / CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /

Украинский «Энергоатом» заключил с Westinghouse несколько соглашений, по которым США должны построить два энергоблока Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения АР1000.

Изначально достройкой Хмельницкой АЭС должен был заниматься «Росатом», но в 2015 году Украина денонсировала заключенное в 2010 году соглашение. «Росатом» также лишился контрактов на модернизацию двух энергоблоков Ровенской АЭС и трех энергоблоков Южноукраинской АЭС, а также на строительство новой станции на востоке Украины.

По оценкам экспертов, денонсация соглашения обошлась России как минимум в 20 млрд долларов, однако общий ущерб от потери украинского атомного рынка оказался еще выше.

Так, по словам президента фонда «Основание» Алексея Анпилогова, отказ Киева от захоронения ядерного топлива на российской территории обойдутся Москве в 200 млн долларов ежегодно.