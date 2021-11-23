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Россия недосчитается $20 млрд из-за решения Украины по АЭС

Вероника Полынина
1 час назад

Россия недосчитается 20 млрд долларов из-за сотрудничества Украины с американской компанией Westinghouse в области атомной энергетики, пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов отрасли.

РФ недосчитается $20 млрд из-за решения Украины по АЭС
Фото: CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /CC BY 3.0 / Владимир Дьяков /

Украинский «Энергоатом» заключил с Westinghouse несколько соглашений, по которым США должны построить два энергоблока Хмельницкой АЭС с использованием технологий реактора третьего поколения АР1000.

Изначально достройкой Хмельницкой АЭС должен был заниматься «Росатом», но в 2015 году Украина денонсировала заключенное в 2010 году соглашение. «Росатом» также лишился контрактов на модернизацию двух энергоблоков Ровенской АЭС и трех энергоблоков Южноукраинской АЭС, а также на строительство новой станции на востоке Украины.

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По оценкам экспертов, денонсация соглашения обошлась России как минимум в 20 млрд долларов, однако общий ущерб от потери украинского атомного рынка оказался еще выше.

Так, по словам президента фонда «Основание» Алексея Анпилогова, отказ Киева от захоронения ядерного топлива на российской территории обойдутся Москве в 200 млн долларов ежегодно.

При этом, как отмечают эксперты, Россия сможет компенсировать потери с помощью Китая. В ближайшие 15 лет страна намерена построить 150 новых энергоблоков.

Компании,Росэнергоатом,Росатом,Газета.Ru,
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