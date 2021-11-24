У Молдавии появился способ обмануть «Газпром»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Валерий Юшков заявил, что Молдавия попытается избежать оплаты долга "Газпрому" и обмануть, обанкротив "Молдовгаз". Слова аналитика приводит "Секрет фирмы".
Юшков допустил, что после банкротства молдавской компании ее имущество продадут в счет погашения долгов. Если задолженность не удастся погасить, то, вероятно, Молдавия оставит все как есть, предположил эксперт.
"Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что ''Газпром'', как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, ''Газпром'' сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя", - сказал он.
Ранее правительство Молдавии пообещало выделить "Молдовагазу" деньги для оплаты долга компании "Газпром".
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну также заявил, что стране надо больше времени на оплату долга перед "Газпромом", поэтому власти собираются направить компании письмо, в котором разъяснят свои действия.