Сбер подключил Wildberries к SberBusinessAPI

Список компаний, подключённых к прямой интеграции со Сбером, пополнился ещё одним важным брендом. Компания Wildberries — крупнейший российский онлайн-ритейлер — также присоединилась к популярному высокотехнологичному решению SberBusinessAPI.

Интеграция через SberBusinessAPI состоялась в рамках цифровой трансформации казначейских функций Wildberries. Это позволит компании оптимизировать как внешние, так и внутренние процессы. Благодаря SberBusinessAPI партнёр не просто автоматизирует обмен данными с банком, но и получает из своих информационно-учётных систем доступ к готовым решениям Сбера для бизнеса: к зарплатному проекту, выпискам по счетам, информированию о движении денежных средств, формированию реестров платежей и другим функциям.

Видео дня

SberBusinessAPI обеспечивает прямую интеграцию бухгалтерских и расчётных систем компании с банком. Благодаря нашему решению платёжные данные в её учётных системах мгновенно синхронизируются с банковскими данными. Теперь бухгалтеру предприятия больше не нужно делать это вручную — достаточно нажать кнопку в своей системе. Использование SberBusinessAPI помогает корпоративным клиентам Сбера избежать ошибок при переносе данных и обеспечить правильность сведений в отчётах

Анна Лоевская

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Процесс подключения к прямой интеграции со Сбером на основе решения SberBusinessAPI прошёл в максимально сжатые сроки. Интеграция позволит нам автоматизировать внутренний учёт, наладить управление финансовыми потоками, а также повысить эффективность рутинных процессов

Финансовый директор Wildberries