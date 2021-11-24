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Сбер подключил Wildberries к SberBusinessAPI

SberPress
1 час назад

Список компаний, подключённых к прямой интеграции со Сбером, пополнился ещё одним важным брендом. Компания Wildberries — крупнейший российский онлайн-ритейлер — также присоединилась к популярному высокотехнологичному решению SberBusinessAPI.

Интеграция через SberBusinessAPI состоялась в рамках цифровой трансформации казначейских функций Wildberries. Это позволит компании оптимизировать как внешние, так и внутренние процессы. Благодаря SberBusinessAPI партнёр не просто автоматизирует обмен данными с банком, но и получает из своих информационно-учётных систем доступ к готовым решениям Сбера для бизнеса: к зарплатному проекту, выпискам по счетам, информированию о движении денежных средств, формированию реестров платежей и другим функциям.

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SberBusinessAPI обеспечивает прямую интеграцию бухгалтерских и расчётных систем компании с банком. Благодаря нашему решению платёжные данные в её учётных системах мгновенно синхронизируются с банковскими данными. Теперь бухгалтеру предприятия больше не нужно делать это вручную — достаточно нажать кнопку в своей системе. Использование SberBusinessAPI помогает корпоративным клиентам Сбера избежать ошибок при переносе данных и обеспечить правильность сведений в отчётах

Анна Лоевская

Директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка

Процесс подключения к прямой интеграции со Сбером на основе решения SberBusinessAPI прошёл в максимально сжатые сроки. Интеграция позволит нам автоматизировать внутренний учёт, наладить управление финансовыми потоками, а также повысить эффективность рутинных процессов

Владимир Бакин

Финансовый директор Wildberries

SberBusinessAPI — одно из наиболее безопасных и развитых решений на российском рынке по количеству продуктовых методов (более 40 продуктов, 110 сервисов и услуг для предпринимателей, объединённых единым интерфейсом), числу вариантов подключения и скорости работы. Решение обрабатывает более 5 млн технических запросов ежедневно. Порядка 120 000 корпоративных клиентов используют продукты, сервисы и услуги, интегрированные через SberBusinessAPI, каждый день. Сервис позволяет автоматизировать большинство финансовых операций, избегать ошибок и экономить ресурсы предприятия. Узнать больше и отправить заявку на подключение к SberBusinessAPI можно на сайте.

Компании,Владимир Бакин,Сбербанк России,
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