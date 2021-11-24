Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдавагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся.

И месяца не прошло с момента подписания нового газового контракта с Молдавией, а она уже не может заплатить за поставленный газ. В самой компании объясняют, что образовался дефицит платежного баланса из-за октября, когда в тарифе для молдавских потребителей стояла цена в 130 долларов за 1 тыс. кубометров, а по факту Кишиневу пришлось покупать газ по 800 долларов за тысячу кубометров.

«Отговорка Кишинева, что в октябре была высокая цена на газ – плохая. Потому что это не проблема поставщика, а проблема покупателя», - говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В сентябре закончился предыдущий контракт с Газпромом, по которому Молдавия получала газ по супернизкой цене в 130-150 долларов за 1 тыс. кубометров благодаря особенной формуле ценообразования. Однако Кишинев не смог заранее договориться с Газпромом о новом контракте, поэтому в октябре был вынужден покупать газ на споте. Без контракта цены на газ определялись в соответствии со спотовым рынком, то есть Молдавия начала платить по рыночным ценам за газ. Причем, неважно у кого она покупала газ – у Газпрома или у Украины или европейских поставщиков. Пробные закупки газа на аукционах убедили Молдавию, что старый друг лучше новых двух.

Это факт плюс начало отопительного сезона заставило Кишинев поторопиться с заключением нового контракта с Газпромом, который начал действовать с 3 ноября 2021 года. Газпром, несмотря на свои сильные переговорные позиции, пошел на уступки Молдавии, и привязал стоимость газа к нефти, а не к спотовой составляющей. В итоге в ноябре российский газ обходится в 450 долларов за тысячу кубометров, отмечали в «Молдавагазе». Это, конечно, дороже, чем было раньше, но намного дешевле, чем на спотовом рынке, где цены по-прежнему держатся в районе 800-1000 долларов за тысячу кубометров.

«Скорее всего, еще при подписании контракта в Молдавии подозревали, что могут возникнуть проблемы с оплатой газа, но, видимо, страна считает, что за поставленный товар не обязательно платить», – говорит Игорь Юшков.

У Молдавии имеется большой опыт не оплаты газа, на ней висит долг в более чем 700 млн долларов, который она пообещала вернуть после проведения аудита к весне 2022 года. Но, как видно, подписав новый газовый контракт, Кишинев взялся за старое.

Учитывая низкую платежеспособность страны и ее нежелание признавать и возвращать газовые долги, на этот раз Москва заняла жесткую позицию.

«Газпром вряд ли пойдет на реструктуризацию и отсрочку долга. Газпром и так пошел на уступки Молдавии при подписании газового контракта, а Кишинев ответил на это тем, что он одержал победу над Москвой благодаря своим гениальным дипломатическим талантам. На самом деле, это была лишь добрая воля российского руководства, и надежда на возврат старых долгов», – говорит Юшков.

Учитывая негативный прошлый опыт, Газпром настоял на том, чтобы четко прописать в новом договоре сроки по оплате, и право компании прекратить поставки при образовании долгов. Газпром дал Молдавии 48 часов на оплату долга, который по оценке молдавской стороны, составляет более 70 млн долларов. Срок оплаты стоял 22 ноября, поэтому «Молдавагазу» надо заплатить до истечения 24 ноября.

Любопытно, что за несколько дней до 22 ноября, когда стало известно, что Молдавия не собирается платить за газ, президент страны Санду заявила о необходимости провести финансовый аудит в «Молдовагазе» из-за подозрений в злоупотреблении. «Молдавия начала, судя по всему, готовить почву для обвинений Газпрома. Аудит нужен для того, чтобы в случае конфликта доказать, что кассовый разрыв, из-за которого молдавская сторона не может сейчас рассчитаться за газ, возник по вине самого Газпрома. Потому что российской компании принадлежит доля в Молдавагазе», – не исключает Юшков. Но это худший вариант развития событий.

Самой Молдавии выгодней найти деньги. Можно найти деньги в своем бюджете или попросить у Европы. «Если бы у Кишинева было больше времени, то он бы точно стал просить деньги у Европы. Такой кейс уже был: в октябре, когда шли переговоры с Газпромом о новом контракте, Молдавия жаловалась Европе на Россию, которая заставляет покупать газ по рыночным ценам якобы из-за европейского выбора молдаван. Однако чтобы докрутить эту историю и заставить европейцев выделить деньги, нужно больше времени», – говорит Юшков.

А этого времени у Кишинева нет – уже наступил отопительный сезон. Поэтому власти страны засуетились. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что обратился к правительству и попросил займ на 74 млн долларов для оплаты долга перед Газпромом. По словам Спыну, комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила «Молдавагазу» 1,4 млрд долларов. Но вот незадача – парламент Молдавии одобрит это решение в финальном чтении только 25 ноября, в четверг. Тогда как срок ультиматума Газпрома истекает 24 ноября, в среду.

Удивляет в этой ситуации тот факт, что Кишинев начал суетиться только после того, как Газпром пригрозил остановкой поставок газа. Что делал «Молдавагаз» почти месяц до 22 ноября, понимая, что денег для оплаты нет? Судя по всему, ничего. Кишинев действительно надеялся на то, что Россия снова закроет глаза на неоплату поставок.

«Газпром явно настроен решительно и если деньги ему не вернут в течении 48 часов, то он отключит газ. Без российского газа Молдавия не сможет пройти отопительный сезон и ей нужно будет отключать потребителей, будет настоящее ЧП», – говорит Юшков.

Предоставит Газпром отсрочку еще на день, о которой попросила в итоге Молдавия? Вполне возможно, он пойдет на эту уступку, потому что уже начался отопительный сезон.