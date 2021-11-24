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АСВ запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов

Российская Газетаиещё 1
50 минут назад

Сервис упростит для заемщиков банков, лишенных лицензии, погашение задолженности по действующему кредитному договору за счет кредита, полученного на более выгодных условиях в одной из действующих банков, отмечают в АСВ.

"Сервис позволяет заемщикам подать необходимые согласия на передачу персональных данных и данных по кредиту банкам-партнерам проекта. В свою очередь, банки-партнеры получают доступ к информации о кредитах заемщиков банков с отозванной лицензией и возможность направить им предложение о рефинансировании по электронной почте и SMS", - говорится в сообщении.

На текущий момент к сервису подключились Сбербанк, Росбанк, Московский кредитный банк, банк "Зенит", Севергазбанк, банк "Национальный стандарт", "ББР Банк" и Промсельхозбанк.

В целом проект по рефинансированию кредитов был запущен АСВ в 2020 году. К концу ноября 2021 года рефинансированы кредиты примерно на 2,7 млрд рублей. Эти деньги пополнили конкурсную массу ликвидируемых банков.

Компании,Промсельхозбанк,КБ "Национальный стандарт",ББР Банк,Московский кредитный банк,Банк Зенит,Росбанк,Сбербанк России,
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