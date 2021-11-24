АСВ запустило интернет-сервис по рефинансированию кредитов

Сервис упростит для заемщиков банков, лишенных лицензии, погашение задолженности по действующему кредитному договору за счет кредита, полученного на более выгодных условиях в одной из действующих банков, отмечают в АСВ.

"Сервис позволяет заемщикам подать необходимые согласия на передачу персональных данных и данных по кредиту банкам-партнерам проекта. В свою очередь, банки-партнеры получают доступ к информации о кредитах заемщиков банков с отозванной лицензией и возможность направить им предложение о рефинансировании по электронной почте и SMS", - говорится в сообщении.