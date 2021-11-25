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Рестораны анонсировали резкое повышение цен

Лера Букина
49 минут назад

Крупные сетевые рестораны предупредили о повышении цен до 15% в 2022 году. Об этом сообщили «Известиям» ведущие игроки рынка, включая «Шоколадницу», «Блэк Стар бургер» и другие.

Рестораны анонсировали резкое повышение цен
Фото: ТАССТАСС

Ресторатор Аркадий Новиков (Novikov Group) заявил, что повысит цены в случае дальнейшего подорожания ингредиентов для блюд. На это будут ориентироваться и другие игроки рынка. Представитель сети «Якитория» допустил подорожание с вводом нового меню весной.

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При временной инфляции компании смогут оттянуть момент увеличения цены блюд на максимально поздний срок, отметил владелец Tigrus Group («Остериа Марио», «Швили», «Зест», «Бар BQ») Хенрик Винтер.

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В условиях повышения себестоимости ингредиентов даже рост в 10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года, полагает гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. С повсеместным введением QR-кодов спрос может снизиться, и рестораны рискуют столкнуться с падением выручки, несмотря на повышение цен, добавил он.

Рестораторы отмечают, что существенно подорожали изначально недешевые ингредиенты, например, мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры.

«Мы видим, что цены растут в основном на морепродукты и мясо. Они занимают значительную долю в меню, поэтому отказаться от использования этих продуктов в блюдах мы не можем. В течение года несколько раз повышали цены, на некоторые позиции на 10–15%», — отметила генеральный директор ресторанов «Северянин» и «Жирок» Маргарита Ковальчук.

Владелец Uilliam’s, Ugolek Уиллиам Ламберти не исключил сокращения количества отдельных ингредиентов в порции. Это касается блюд, в которых используются морепродукты и часть сыров.

Объем блюд также может уменьшиться. Как заявил директор по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александр Муратов, сеть может пойти на снижение объема порции, чтобы избежать повышения цен.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС кафе, рестораны и другие заведения общепита с ежегодной выручкой до 2 млрд рублей. Льгота начнет действовать с 2022 года.

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