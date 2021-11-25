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Американскому производителю растительного мяса закрыли дорогу в Россию

Lenta.ru
1 час назад

Продукция американского производителя растительных аналогов мяса Beyond Meat, одного из крупнейших в мире, перестала проходить российскую таможню, поскольку чиновники посчитали, что она попадает под продуктовое эмбарго. Об этом со ссылкой на дистрибутора Alianta Group пишет «Коммерсантъ».

Американской компании закрыли дорогу в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор по развитию поставщика Александр Буйневич рассказал, что речь идет о судебном споре с Московской областной таможней по поводу классификации товара. Ранее импорт шел по классификации «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня решила перевести растительное мясо на код «прочие пищевые продукты», что закрывает ему дорогу в Россию. Продукты из последнего кода включены в перечень запрещенных к ввозу с августа 2014 года.

Alianta Group обжаловала действие таможенников, посчитав, что стала жертвой неверной оценки товара, и выиграла дело. На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы признал изменение классификации незаконным.

Другой проблемой Буйневич назвал почти полное отсутствие контейнеров для доставки продукта в замороженном виде из США. Тем не менее он уверен, что в ближайшее время компания сможет восстановить поставки Beyond Meat в Россию.

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Директор «Совэкона» Андрей Сизов отметил, что длительные перебои с продажами продукции американской компании стали хорошей новостью для местных игроков. По его мнению, вернуть долю на рынке даже в случае восстановления поставок Beyond Meat окажется непросто. Ведь потребители за это время осознали, что принципиальной разнице во вкусе с аналогами нет.

Эксперты отмечают, что растительное мясо этого производителя и ранее было представлено только в премиальном сегменте. При этом резкий рост выпуска растительных аналогов мяса в России делает его импорт фактически нецелесообразным.

Две недели назад Beyond Meat в отчете за третий квартал сообщила об убытке в размере 54,8 миллиона долларов и представила прогноз по выручке за четвертый квартал хуже, чем ожидали аналитики. Такие показатели привели к обрушению акций компании.
Компании,Андрей Сизов,Росстат,
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