Сбер получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России

Сбер стал одним из лучших работодателей России по версии Forbes: компания получила наивысшую награду - «платину» - в рейтинге, составленном Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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В новом рейтинге был сделан акцент на ESG-практиках бизнеса (ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление, при котором компания вовлечена в решение экологических и социальных проблем). Сбер получил более 70 баллов по 18 основным параметрам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология». Всего в рейтинге участвовало 104 российские компании, платинового статуса удостоились 11 работодателей.

В жюри, определившее лидеров рейтинга, входили эксперты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Они могли голосовать по каждой из компаний: поднять или понизить ее статус на один шаг.

Жюри отметило исследовательскую деятельность Сбера: более 160 проектов в бизнес-подразделениях, включая беспилотные автомобили SberAutoTech, робота-дезинфектора и платформу торговли сертификатами возобновляемой энергии. Также эксперты обратили внимание, что Сбер заключил соглашение с АФК «Система» об открытии кредитной линии на десять миллиардов рублей, в рамках которой ставку по каждому кредиту можно привязать к динамике показателей устойчивого развития.