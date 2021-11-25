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«МегаФон» нарастил выручку на 6,2 процента

Lenta.ru
22 минуты назад

«МегаФон» в третьем квартале 2021 года нарастил выручку на 6,2 процента, что составило 91,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3 процента — до 13,5 миллиардов рублей. А чистый долг предприятия сократился за квартал на 15,6 миллиардов рублей, до 286,3 миллиардов рублей.

«МегаФон» нарастил выручку на 6,2 процента
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6 процентов и составила 81,7 миллиард рублей. Это произошло, отмечают специалисты, благодаря росту выручки от передачи данных, контент-услуг, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга также показала рост.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3 процентов — до 10,2 миллиардов рублей. Наиболее заметный рост продаж специалисты отметили в сегменте дорогих смартфонов.

Кроме того, база абонентов «МегаФона» в России увеличилась на 5,9 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Она насчитывает 74,2 миллиона человек.

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тысячи. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9 процентов.

Компании,Мегафон,
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