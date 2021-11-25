«МегаФон» нарастил выручку на 6,2 процента

«МегаФон» в третьем квартале 2021 года нарастил выручку на 6,2 процента, что составило 91,8 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3 процента — до 13,5 миллиардов рублей. А чистый долг предприятия сократился за квартал на 15,6 миллиардов рублей, до 286,3 миллиардов рублей.

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 4,6 процентов и составила 81,7 миллиард рублей. Это произошло, отмечают специалисты, благодаря росту выручки от передачи данных, контент-услуг, а также аналитических сервисов с использованием больших данных и ИКТ-проектов. Выручка от международного роуминга также показала рост.

Выручка от продажи оборудования и аксессуаров в третьем квартале увеличилась на 20,3 процентов — до 10,2 миллиардов рублей. Наиболее заметный рост продаж специалисты отметили в сегменте дорогих смартфонов.

Кроме того, база абонентов «МегаФона» в России увеличилась на 5,9 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Она насчитывает 74,2 миллиона человек.