«Газпром» собрался потратить рекордно много денег

Правление «Газпрома» одобрило рекордную инвестиционную программу на 2022 год. В общей сложности траты составят 1,76 триллиона рублей, из них на капитальные вложения приходится 1,43 триллиона. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

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В приобретение внеоборотных активов «Газпром» собрался вложить 77,025 миллиарда рублей, а долгосрочные финансовые вложения составят 253,4 миллиарда. Проект расходов будет внесен на рассмотрение совета директоров «Газпрома».

Больше всего денег потратят на развитие Ямальского, Якутского и Иркутского центров газодобычи, работы на газопроводе «Сила Сибири», создание газоперерабатывающих предприятий, реконструкция газотранспортной системы для подачи этансодержащего газа до побережья Балтийского моря, а также проекты по обеспечению пикового баланса газа.

Объем финансовых заимствований, за исключением тех, что производятся внутри группы, составит 272,789 миллиарда рублей. Покрытие обязательств «Газпрома» будет обеспечено в полном объеме.