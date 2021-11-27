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В столице ЕС запретили Uber

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Апелляционный суд в Брюсселе постановил, что Uber должен отключить приложение заказа такси в столице Бельгии. Cервис прекратил работу в этой стране, пишет Reuters.

В столице ЕС запретили Uber
Фото: ReutersReuters

Запрет частным лицам на предоставление услуг такси теперь также распространяется и на профессиональных водителей. В Uber заявили, что очень расстроены таким решением суда. Это затронет около двух тысяч водителей, отметили в компании. В знак протеста водители такси 25 ноября заблокировали главную улицу в столице ЕС. Администрация Брюсселя сообщила, что будет разрабатывать «временное решение проблемы» запрета Uber.

Uber судится со многими европейскими странами из-за не соответствия нормам в сфере услуг и способов найма персонала. Некоторые водители жалуются, что не могут заработать достаточно денег через приложение, а также не способны воспользоваться больничными выплатами и ежегодным отпуском.

Ранее сообщалось, что сервис доставки еды Uber Eats начнет доставлять марихуану клиентам из города Онтарио в Канаде. Компания заявила, что новая опция поможет побороть нелегальную торговлю в стране и позволит канадцам покупать безопасный и легальный каннабис.
Компании,ЕС,Reuters,
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