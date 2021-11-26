«Пятерочку» и «Магнит» обязали снизить цены

Федеральная антимонопольная служба направила «Магниту» и «Пятерочке» предупреждения о снижении цен в Курской области.

«Курское УФАС России зафиксировало установление различных розничных цен на одни и те же продовольственные товары», – говорится в сообщении.

По данным ФАС в 7 муниципальных образованиях, где «Магнит» и «Пятерочка» занимают доминирующее положение цены на продукты были завышены. Так, под повышение попали курица, масло, яйца, картофель, капуста, лук, морковь, мука, рис и пшено.