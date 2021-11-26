«Пятерочку» и «Магнит» обязали снизить цены

Торговые сети «Пятерочка» и «Магнит» получили предупреждение от Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Курской области о необходимости снизить стоимость продуктов в регионе. Срок исполнения предупреждений составляет 10 дней, сообщает пресс-служба ФАС.

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«Курское УФАС России направило в организации ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка» - ред.) и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит» - ред.) предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Срок исполнения предупреждений – 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле», – говорится в сообщении ведомства.

Как заявляет ФАС, сети, пользуясь доминирующим положением в нескольких муниципальных районах области, установили там более высокие цены на продукты питания, чем в административном центре.

«Так, в семи муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость кур, масла, яиц, картофеля, капусты, лука, моркови, муки, риса и пшена превышала установленную в городе Курске, где признаки доминирующего положения отсутствуют», – подчеркивает ФАС.