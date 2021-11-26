Китай нанес удар по угрожавшему безопасности РФ такси

Китайские регуляторы потребовали от сервиса такси DiDi разработать план ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Издание называет это «беспрецедентным запросом Пекина».

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Китай хочет, чтобы руководство DiDi вывело компанию с биржи из-за опасений по поводу утечки конфиденциальных данных. Пекин рассматривает варианты прямой приватизации или размещение акций в Гонконге. В первом случае компании придется выкупить свои акции как минимум по цене IPO (первичное публичное размещение акций) в 14 долларов. Это на 72 процента больше их текущей стоимости (около 8 долларов). Любой вариант нанесет серьезный удар по сервису, отмечает издание. Например, приватизация может вызвать недовольство акционеров и привести к искам против DiDi.

На новую возможную угрозу для безопасности России со стороны «китайского Uber» ранее говорила ассоциация «Национальный совет такси». Она предупредила президента страны Владимира Путина, что DiDi собирает большой объем данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки.