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«Вкусвилл» решил уйти в онлайн

Лера Букина
36 минут назад

Торговая сеть «Вкусвилл» планирует отказаться от активного открытия супермаркетов и начать развивать онлайн-торговлю. Об этом в интервью РБК сообщил основатель компании Андрей Кривенко. По его словам, традиционные магазины стали устаревшим форматом.

«Вкусвилл» решил уйти в онлайн
Фото: ТАССТАСС

«Десять лет назад мы уже прошли одну трансформацию. Была сеть киосков «Избенка», но в какой-то момент команда поняла, что этот формат уже устарел, современный — супермаркет. То же самое произошло и в прошлом году. Компания поняла, что супермаркет — это формат прошлого, мы ими больше не занимаемся», — сказал Кривенко.

Сеть планирует открывать единичные новые магазины только в регионах. Кривенко назвал аренду помещений для магазинов главным минусом традиционной розничной торговли.

«Вы как потребитель должны платить за поддержание магазина в хорошей форме, соответствие нормам, подготовку к праздникам. Даркстору за это платить не надо, потому что туда люди не ходят, к праздникам флаги там не вывешивают — это совсем другая экономика», — отметил он.

В настоящее время сеть управляет примерно 80 дарксторами, магазинами-складами.

По итогам 2020 года доля онлайн-продаж в выручке ретейлера достигла 11,5%, при этом у его более крупных конкурентов X5 — 1%, у «Магнита» — менее 1%.

Ранее сообщалось, что «Вкусвилл» планирует открыть магазины без касс и продавцов. Одна из первых точек будет располагаться на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити».

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