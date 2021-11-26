Владелец ЛУКОЙЛа за день обеднел на $1 млрд

За один день владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов стал беднее на $1 млрд. Уменьшению его состояния предшествовали снижение цен на нефть и последующее падение акций компании. Их снижение составило 7 и 5% соответственно. Эксперты заявляют, что стоимость топлива и акции российской нефтегазовой компании остро отреагировали на риски, связанные с появлением нового штамма коронавируса, ухудшением эпидситуации и введением новых ограничений.

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва» Авилов Александр / Агентство «Москва»

Вечером 26 ноября капитал Алекперова оценивался в $25,3 млрд. За день он уменьшился на 3,8%, ровно на $1 млрд. Падение доходов произошло на фоне снижения акций ЛУКОЙЛа: за сутки они потеряли в цене больше 5% и стали одними из лидеров по снижению стоимости.

Вместе с акциями ЛУКОЙЛа подешевела нефть марки Brent. Стоимость упала на 6%, до $77,25 за баррель, и достигла минимума за два месяца. Это объясняется опасениями нового штамма коронавируса и излишками сырья на рынке.

Падение нефтяного рынка связывают с появлением нового варианта коронавируса: ухудшение эпидситуации и введение локдаунов снизит спрос на топливо. Ранее в Ботсване был обнаружен штамм коронавируса с 32 мутациями, многие из которых устойчивы к вакцинам. Из-за этого ряд стран начали вводить ограничения на авиасообщения, а ВОЗ решила собрать экстренное заседание по этому поводу.

Вагит Алекперов стал четвёртым в рейтинге миллиардеров, заработавших больше всего за год. За год он заработал $1,14 млрд.