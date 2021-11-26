«У Турции есть достаточные рычаги давления на «Газпром»

Турция получает российский газ по одним из самых низких цен в Европе. В Анкаре рассчитывают как минимум сохранить эти преимущества — перед турками пример в виде Сербии и Молдавии, с которыми недавно «Газпром» заключил новые соглашения на выгодных условиях. Однако эксперты считают, что Турции не стоит рассчитывать на дополнительные скидки. Почему — в материале «Газеты.Ru».

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Молдавия, Сербия… Турция?

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Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич 25 ноября договорились о сохранении прежней цены на газ для Белграда. В течение следующих шесть месяцев стоимость топлива составит $270 за тысячу кубометров - это почти вчетверо ниже текущих цен на европейских биржах. До этого получить выгодные для себя контрактные условия удалось Молдавии. Цена на газ для Кишинева в ближайшие месяцы должна составить порядка $430-450 за тысячу кубометров. Следующей на очереди стоит Турция, у которой несколько соглашений с "Газпромом" заканчиваются уже в конце 2021 года.

В Минэнерго Турции уже заявили о необходимости наращивания поставок от "Газпрома", указав на незаконтрактованные мощности "Турецкого потока" объемом почти 10 млрд куб. м. Подписать соглашение планируется не позднее конца декабря 2021 года.

По словам министра энергетики и природных ресурсов республики Фатиха Донмеза, действующие контракты следует пролонгировать на срок от 3 до 10 лет. Чиновник также подчеркнул, что принципиальная договоренность с Москвой по этому вопросу уже достигнута. При этом цены на газ будут одинаковыми как для государственной трубопроводной компании BOTAŞ, так и для частных поставщиков. Правда, о какой именно цифре шла речь, Донмез уточнять не стал.

Какая цена выгодна Турции

С учетом финансового кризиса в стране и резкой девальвации национальной валюты ($1 - 12 лир) на переговорах турки будут рассчитывать на дополнительные скидки, уверены аналитики.

По словам эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, комфортным уровнем для Анкары станет ценник ниже $300 за тысячу кубометров. "Сербский" вариант ($270) для Турции станет идеальной переговорной позицией, однако подобный компромисс маловероятен.

"У Турции есть достаточные рычаги давления на "Газпром". Анкара имеет в запасе множество альтернативных вариантов диверсификации поставок из России, включая Иран и Азербайджан. Однако на рынке сейчас очень малое количество свободных объемов. В лучшем случае от Тегерана и Баку можно будет ожидать суммарно не более 4 млрд кубометров", - подчеркнул Кондратьев.

По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Анкаре сейчас важно сохранить текущую нефтяную контрактную формулу.

"Все, что можно было выторговать у "Газпрома", Турция уже выторговала. Сейчас Анкара получает газ по феноменально низкой цене. Отказываться от текущего уровня турки вряд ли будут. При сохранении нефтяной привязки российский газ для Турции должен стоить порядка $280-290 за тысячу кубов. Максимум, на что может рассчитывать Анкара, - это дополнительная скидка в 5%, не более",- объяснил Фролов.

Что может предложить Москва

Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты разошлись в оценках максимальной планки стоимости газа, которую может предложить Москва Анкаре. Кондратьев из Института энергетики и финансов отметил, что в настоящее время базовой контрактной ценой для европейских партнеров "Газпрома" является $700-800 за тысячу кубометров. В этом случае стоимость топлива для Анкары рискует подняться в 2,5 раза по сравнению с нынешними, что станет ударом для турецкой экономики.

"Частичная спотовая привязка все равно будет учитывать нефтяную формулу. То есть такая высокая цена не будет постоянной величиной. Если цены на нефть упадут до $40-50, то Анкара будет платить те же $300-400 за тысячу кубов, что и сейчас", - подчеркнул эксперт.

Алексей Гривач из Фонда национальной энергетической безопасности выделил и другую проблему - турецкие тарифы. Продолжительное время низкие внутренние тарифы на газ не могли отбить затраты на топливный импорт. Только с ноября 2021 года, когда турецкие компании повысили ставки почти на 50% (до $405 за тысячу кубов - "Газета.Ru"), положение выровнялось. Однако при переходе на спотовую привязку разница вновь начнет расти.

"Это больной вопрос для Турции. Анкара провалила либерализацию импорта газа, частные импортеры не могут нести такие убытки и просто прекращают отбор. Даже по простой нефтяной формуле, которая сейчас считается очень льготным вариантом, разница между размером тарифов и стоимостью закупки очень большая. Ну а с введением спотовой составляющей она может уйти в критический отрыв", - предостерег эксперт.

Какие объемы нужны Анкаре?

Почти половину газовых потребностей Турции покрывает "Газпром". На долю российского монополиста в этом году придется 24-25 млрд кубометров. Анкара стала рекордсменом по наращиванию топливных поставок из России - объемы выросли на 138,3% по сравнению с 2020 годом. По словам Фролова, курс на увеличение поставок российского газа в республику сохранится и в следующем году. Уже по итогам 2021-го уровень внутреннего потребления Турции должен вырасти до рекордных 60 млрд кубов. Эта тенденция сохранится в течение ближайших пяти лет.

"Оба стратегических маршрута топливных поставок вплоть до 2026 года будут задействованы почти на 100%. Речь идет как о "Голубом потоке" мощностью 16 млрд кубометров, так и о первой нитке "Турецкого потока" - 15,75 млрд. Потребление Анкарой российского газа уже в 2022 году может увеличиться до 30 млрд кубов", - подчеркнул эксперт.

Рекордный спрос на российский газ со стороны турецких потребителей выделил и Гривач. По его словам, уровень использования топлива "Газпрома" в республике вырос на 30% из-за холодной зимы и падения производства электроэнергии на местной ГЭС. СПГ не сможет заменить российский газ.

Один из действующих контрактов Турции с "Газпромом" завершится до конца 2021 года. Суммарный объем поставок по нему - 8 млрд кубометров газа. Перед отопительном сезоном Турция решила перестраховаться, объявив тендер на закупку зарубежного сжиженного природного газа (СПГ). Для этого в страну прибудут 54 танкера. В то же время, как отметил Гривач, объемы потребления сжиженного газа в Турции за первые восемь месяцев 2021 года резко сократились. Выиграть же конкуренцию у относительно дешевого российского газа будет невероятно сложно.

"Объемы импорта СПГ в 2021 году в Турции упали на 30%, и по итогам восьми месяцев их доля в потреблении страны составила менее 20%", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ситуацию могут усугубить высокие спотовые цены на СПГ, которые на данный момент поднялись на биржах выше $800 за тысячу кубометров. Более того, объемы импорта сжиженного топлива оставляют желать лучшего.

"Основные объемы СПГ турки покупают по долгосрочным контрактам у Алжира и Нигерии. Остальное докупают на споте. В этом году спотовые поставки были только из США, но их было немного, всего 2 млрд кубометров", - объяснил аналитик.

Переговоры без политики

Предстоящие переговоры Москвы и Анкары пройдут без политической подоплеки, сошлись во мнении опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Чисто теоретически, Россия могла бы разыграть на обсуждении нового контракта карабахскую карту. Во время вооруженного конфликта Армении и Азербайджана осенью прошлого года Анкара заняла сторону Баку, поставляя вооружение азербайджанским войскам. Москва могла бы предоставить Турции скидку на газ в обмен на сокращение помощи Анкары Баку. Однако такой вариант представляется крайне маловероятным, так как газовые переговоры будут проходить не на уровне президентов России и Турции.