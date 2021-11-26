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В России оценили риски отключения Visa и Mastercard

Елена Прошина
31 минуту назад

В беседе с журналом «Секрет фирмы» эксперты оценили риски отключения олигархов в России от кредитных карт Visa и Mastercard, о котором ранее сообщила газета The New York Times, описывая новые возможные санкции против страны.

В России оценили риски отключения Visa и Mastercard
Фото: ReutersReuters

Так, по мнению замглавы фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерия Миронова, олигархи, в случае такого сценария, смогут перейти на «Мир».

«Но все зависит от формы собственности платежной системы. Многие из них формально не государственные, это частные компании. Через них будет сложно заблокировать. Visa и Mastercard, если не ошибаюсь, — это публичные акционерные общества. И я сомневаюсь, что их удастся заставить заблокировать чьи-то карты», — пояснил Миронов.

Visa и Mastercard, по его словам, смогут заблокировать карты только если их владельцев объявят преступниками на международном уровне.

«Скорее всего, речь идет не о блокировке, а о не выдаче новых, когда у них истечет срок», — отметил эксперт.

Того же мнения в данном вопросе придерживается и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Галенин — в случае блокировки Visa и Mastercard олигархи перейдут на «Мир». Также он добавил, что не видит смысла в подобных санкциях.

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В свою очередь директор компании Ska-Pro Александр Федотов рассмотрел возможность отключения всей России от Visa и Mastercard.

«Если Visa и Mastercard захотят уйти из России, то они уйдут, но останется система "Мир". И эта система потянет все наши внутренние потребности. Потому что "Мир" освоила все необходимые технологии, они работают. Есть поддержка и NFC. Но есть другая проблема: нам могут отключить систему SWIFT или просто перестанут поставлять нам нужную электронику. Тогда у нас все "встанет колом"», — сказал Федотов.

При таком раскладе, по его словам, выиграет Сбербанк, так как он сам выпускает банковские карты и может осуществлять транзакции внутри своей системы.

Компании,Александр Федотов,Visa,ВШЭ,Сбербанк России,журнал "Секрет фирмы",New York Times,
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