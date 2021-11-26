В России оценили риски отключения Visa и Mastercard

«Если Visa и Mastercard захотят уйти из России, то они уйдут, но останется система "Мир". И эта система потянет все наши внутренние потребности. Потому что "Мир" освоила все необходимые технологии, они работают. Есть поддержка и NFC. Но есть другая проблема: нам могут отключить систему SWIFT или просто перестанут поставлять нам нужную электронику. Тогда у нас все "встанет колом"», — сказал Федотов.