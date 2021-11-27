Богатейшие люди обеднели на $37 млрд в черную пятницу

Первый день «чёрной пятницы», главной распродажи года, оказался для 10 богатейших людей мира действительно чёрным. Их совокупное состояние 26 ноября упало сразу на $37 млрд. Но скидки тут ни при чём. Всё дело в обвале американского фондового рынка из-за опасений по поводу нового штамма коронавируса «омикрон», который появился в Южной Африке и уже проник в ряд других стран.

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Больше всех за отчётный период потерял владелец Louis Vuitton и Dior, самый богатый человек Европы Бернар Арно — $9 млрд. Теперь его состояние составляет $189,4 млрд.

Богатство лидера рейтинга, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска снизилось на $7,9 млрд — до $282,4 млрд. Его преследователь, основатель Amazon Джефф Безос лишился $3,8 млрд, состояние снизилось до $201,6 млрд.

В «чёрную пятницу» также немного обеднели:

26 ноября, после обнаружения нового штамма коронавируса «омикрон» в Южной Африке, инвесторы бросились распродавать активы. Индекс Dow Jones Industrial Average за день упал на 2,5%, или на 905,04 пункта. Это оказалось наибольшим падением индекса с октября 2020 года. Индекс S&P 500 опустился на 2,3 %, или на 106,84 пункта, а индекс Nasdaq Composite упал на 2,2%, или 353,57 пункта.

На этом фоне нефть Brent подешевела более чем на 10%, остановившись на закрытии торгов на уровне меньше $73 за баррель. Как считают опрошенные «Секретом» аналитики, вряд ли после такого цена нефти Brent закрепится на уровне $80 баррелей, а это может заставить ОПЕК+ пересмотреть квоты на добычу сырья.