Российский рынок могут покинуть 29 банков

До 29 кредитных организаций могут прекратить свою деятельность к октябрю 2022 года, пишут "Известия" со ссылкой на обзор "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА". По информации агентства, это может произойти из-за отзыва лицензии или ее добровольного аннулирования, а также в процессе поглощений и слияний финансовых учреждений.

"Конечно, наиболее существенны риски организаций, отнесенных к рейтинговым категориям не выше ruB (низкий уровень кредитоспособности, при котором организация может выполнять текущие обязательства, но запас прочности ограничен — "Газета.Ru")", — сказал управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.

По его словам, этот кластер включает порядка 49% от общего числа оцененных кредитных организаций. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы признал незаконными приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка "Южной многоотраслевой корпорации" (ЮМК). Как уточнил адвокат правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Дмитрий Терентьев, это очень редкий случай, когда суд встает на сторону оппонентов ЦБ.