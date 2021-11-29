Почти 30 банкам в России предрекли исчезновение

К октябрю 2022 года на российском рынке могут исчезнуть почти 30 банков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Отмечается, что рынок может лишиться восьми процентов кредитных организаций из-за снижения прибыли вследствие изменений на рынке кредитования. Издание уточняет, что за минувший год прекратили деятельность 45 банков. Из них 32 — по регуляторным основаниям, семь организаций добровольно сдали лицензии, еще шесть слились или были поглощены другими банками.

24 ноября председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин назвал причину ухода иностранных банков из России. По его мнению, с российского рынка уходят те, у кого не получается делать здесь бизнес. Это связано с тем, международные банки очень часто применяют централизованную модель управления «дочками» в разных странах, практикуя «переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка».