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Китайские инвесторы через суд взыщут с Украины $4,5 млрд из-за "Мотор Сич"

ТАССиещё 2
22 минуты назад

Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР через суд взыщут с Украины не менее $4,5 млрд за убытки, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник Skyrizon в социальной сети WeChat.

Китайцы потребовали от Украины $4,5 млрд
Фото: ТАССТАСС

"Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более $4,5 млрд", - указано в сообщении.

В нем уточняется, что инвесторы из КНР "не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков". В соответствии с установленными процедурами они направили иск в арбитражный суд в Гааге.

"Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов", - подчеркивается в заявлении.

В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. На принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. МИД КНР в ответ потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

В конце марта текущего года Зеленский подписал указ о национализации "Мотор Сич".
Компании,Владимир Зеленский,Мотор Сич,Антимонопольный комитет Украины,СБУ,МИД,
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