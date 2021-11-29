Очистка сектора: 29 банков оказались на грани краха

29 кредитных организаций — около 8% от общего числа — рискуют уйти с рынка к октябрю 2022 года в связи с отзывом лицензии или ее добровольным аннулированием. Также отмечается, что это может произойти в процессе слияний и поглощений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».
По словам управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, серьезнее всего риски для организаций, которые сейчас отнесены к рейтинговым категориям не выше «ruB», куда относят банки с низким уровнем кредитоспособности, при котором запас прочности ограничен. Он отметил, что этот кластер включает примерно 49% от суммарного числа оцененных кредитных организаций.
Из этого следует, что почти половина банков, у которых рейтинг является низким, находятся в зоне риска. Однако некоторые кредитные организации на длинном горизонте смогут мигрировать из этих категорий в более высокие, если оптимизируют свои показатели и улучшат операционную среду в целом, указал представитель «Эксперт РА». Он также напомнил о резком росте активности ЦБ по очистке сектора от банков, которые вовлечены в сомнительные операции в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Он считает, что регулятор в целом почти выполнил свою работу.
Беликов прогнозирует рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Он также не исключил риски обесценивания облигаций, что, по мнению эксперта, будет связано с циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга.
Еще один фактор риска — сокращение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и, соответственно, снижение численности качественных заемщиков, снижение темпов потребкредитования из-за новых регуляторных требований, заявил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.
Как отметили в агентстве «Эксперт РА», за последние завершившиеся четыре квартала закрылись 45 кредитных организаций.
Ранее в ноябре председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин заявил, что иностранные банки уходят из России из-за отсутствия у них возможности построить в стране бизнес.