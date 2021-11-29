Очистка сектора: 29 банков оказались на грани краха

29 кредитных организаций — около 8% от общего числа — рискуют уйти с рынка к октябрю 2022 года в связи с отзывом лицензии или ее добровольным аннулированием. Также отмечается, что это может произойти в процессе слияний и поглощений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на обзор «Индекс здоровья банковского сектора» рейтингового агентства «Эксперт РА».

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По словам управляющего директора по валидации агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, серьезнее всего риски для организаций, которые сейчас отнесены к рейтинговым категориям не выше «ruB», куда относят банки с низким уровнем кредитоспособности, при котором запас прочности ограничен. Он отметил, что этот кластер включает примерно 49% от суммарного числа оцененных кредитных организаций.

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Из этого следует, что почти половина банков, у которых рейтинг является низким, находятся в зоне риска. Однако некоторые кредитные организации на длинном горизонте смогут мигрировать из этих категорий в более высокие, если оптимизируют свои показатели и улучшат операционную среду в целом, указал представитель «Эксперт РА». Он также напомнил о резком росте активности ЦБ по очистке сектора от банков, которые вовлечены в сомнительные операции в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Он считает, что регулятор в целом почти выполнил свою работу.

Беликов прогнозирует рост дефолтности по выданным в 2021 году потребкредитам по мере их вызревания. Он также не исключил риски обесценивания облигаций, что, по мнению эксперта, будет связано с циклом повышения ключевой ставки и общей ситуацией на публичном рынке корпоративного долга.

Еще один фактор риска — сокращение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и, соответственно, снижение численности качественных заемщиков, снижение темпов потребкредитования из-за новых регуляторных требований, заявил директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.

Как отметили в агентстве «Эксперт РА», за последние завершившиеся четыре квартала закрылись 45 кредитных организаций.