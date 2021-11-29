«Газпром» раскрыл рекордную прибыль

Прибыль «Газпрома» за первые девять месяцев 2021 года составила 1,5 трлн рублей, что превышает прибыль за любой завершенный календарный год в истории компании. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

Фото: ТАСС ТАСС

«Сказалось влияние ситуации на экспортных рынках, при этом c учетом их текущей динамики мы ожидаем еще более впечатляющих итогов в четвертом квартале», — заявил он.

Видео дня

Средняя стоимость экспорта газа в третьем квартале достигла $304 за тысячу куб. м — в 2,6 раза больше, чем в 2020 году, отметил Садыгов. Чистая выручка от продажи газа за девять месяцев увеличилась на 77% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, превысив 3,4 трлн рублей. Вместе с тем чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны выросла на 117%, в России — на 18%.

«Очевидно, что в четвертом квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что позитивно скажется на результатах всего года», — подчеркнул представитель компании.

В третьем квартале «Газпром» получил 809 млрд рублей EBITDA (прибыль без учета процентов по кредитам, налогов, амортизации и переоценки). За три квартала данный показатель увеличился на 137% и составил более 2,2 трлн рублей. Чистая прибыль компании достигла 582 млрд рублей. Отмечается, что данный показатель меняется в большую сторону четвертый квартал подряд.

23 ноября «Газпром» сообщил, что за девять месяцев с начала года обеспечил свыше 53% европейского импорта газа. Как стало известно, европейские страны нарастили импорт на 7,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года в связи с ростом спроса и со снижением собственной добычи природного газа.

Также сообщалось, что правление «Газпрома» одобрило рекордную инвестиционную программу на 2022 год. Всего траты достигнут 1,76 триллиона рублей, из них на капитальные вложения приходится 1,43 триллиона.

Осенью стоимость газа в Европе начала резко повышаться и достигла рекордных показателей. 30 августа цена за 1 тысячу кубометров составляла $600, 15 сентября – $970, а 6 октября достигла рекордного уровня – $1969 за 1 тысячу кубометров. В Европе в ценовом скачке обвинили «Газпром». В частности, в Европарламенте заявляли, что компания может использовать сложившийся кризис для скорейшего получения разрешения на запуск «Северного потока-2». «Газпром», в свою очередь, отмечал, что поставки газа осуществляются в соответствии с заявками потребителей и своими обязательствами.