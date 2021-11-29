Сбер присоединился к Хартии «Цифровая этика детства» и Альянсу по защите детей в цифровой среде

Сбер присоединился к Хартии «Цифровая этика детства» Альянса и к Альянсу по защите детей в цифровой среде в качестве ассоциированного члена, объединившись с другими лидерами IT-отрасли в борьбе за создание благополучного и безопасного цифрового пространства для детей.
По теме информационной безопасности и подходу к освещению проблемных вопросов в СМИ выступил Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.
Альянс по защите детей в цифровой среде был учреждён 1 сентября 2021 года в рамках хартии по безопасности детей в интернете. В него вошли VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом».
Цель участников Альянса — создание безопасной и благоприятной цифровой среды, которая давала бы детям возможности для творческого и профессионального саморазвития, социализации и безопасного общения в виртуальном пространстве.
Сбер реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение защиты детей в киберпространстве и развитие киберграмотности школьников и их родителей, и планирует продолжить эту работу в 2022 году.
Влад Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:
Цифровые технологии становятся неотъемлемой и естественной частью нашей повседневной жизни, знакомство с ними начинается уже с самого раннего возраста. Доступ к интернету открывает детям целый мир для получения новых знаний о мире, для учёбы, общения со сверстниками, оказывая на них значительное влияние. В этих условиях содержание цифрового пространства приобретает ключевое значение для благополучия и безопасности детей, они должны быть под надёжной защитой в этой сфере. Сбер рад присоединиться к Хартии «Цифровая этика детства» и внести свой вклад в обеспечение их безопасности
Антон Шингарев, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:
Мы рады, что Сбер подключился к Хартии. Вопрос развития цифровой среды важен для бизнеса также, как и для государства. В сфере развития цифровых технологий российские компании входят в число мировых лидеров, поэтому нам необходимо задать стандарты работы и направления по улучшению в этой области