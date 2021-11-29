Сбер присоединился к Хартии «Цифровая этика детства» и Альянсу по защите детей в цифровой среде

Цифровые технологии становятся неотъемлемой и естественной частью нашей повседневной жизни, знакомство с ними начинается уже с самого раннего возраста. Доступ к интернету открывает детям целый мир для получения новых знаний о мире, для учёбы, общения со сверстниками, оказывая на них значительное влияние. В этих условиях содержание цифрового пространства приобретает ключевое значение для благополучия и безопасности детей, они должны быть под надёжной защитой в этой сфере. Сбер рад присоединиться к Хартии «Цифровая этика детства» и внести свой вклад в обеспечение их безопасности