Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 29 ноября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 3879,54 пункта (плюс 1,8 процента), индекс РТС — до 1638,72 пункта (плюс 3,1 процента).

Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего выросли акции «Лукойла» (плюс 4,12 процента, до 6636,5 рубля за штуку), Сбербанка (плюс 4,1 процента, до 316,9 рубля) и «Газпрома» (плюс 3,62 процента, до 337,8 рубля). Наибольшее падение показали бумаги «Полиметалла» (минус 2,68 процента, до 1335 рублей), «Полюса» (минус 1,24 процента, до 14 018 рублей) и МТС (минус 1,17 процента, до 295,55 рубля).

Нефть марки Brent выросла на 3,23 процента, до 73,9 доллара за баррель, марки WTI — на 3,57 процента, до 70,58 доллара. Газовые фьючерсы торговались по 1093 доллара.