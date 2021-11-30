Российский бизнес может остаться без корпоративной связи

В преддверии вступления в силу поправок в закон «О связи» билайн бизнес провел опрос о том, знают ли сотрудники компаний об ожидающих их изменениях. Согласно требованиям закона, с 1 декабря услуги корпоративной связи могут быть ограничены для тех номеров, которые не были зарегистрированы по специальной процедуре.

Исследование проводилось при помощи сервиса «Мобильные опросы», в нем приняли участие 1000 человек.

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Опрос показал, что всего 62% респондентов знает о грядущей с 1 декабря блокировке номеров, не внесенных в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале Госуслуг.

«54% респондентов были уведомлены об этом компанией-работодателем (31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно). 8% опрошенных узнали о нововведениях из иных источников, а 38% утверждает, что их никто не оповещал и они были не в курсе ситуации», - следует из результатов исследования.

При этом данные в ЕСИА внесли только 23% опрошенных, еще 8 % планирует сделать это до 1 декабря. Больше половины (54%) респондентов признались, что вообще не знают, как это сделать, а еще 15% столкнулись с техническими проблемами при регистрации.

Аналитики считают, что, если экстраполировать данные опроса на весь российский бизнес, выходит, что только 31 процент выполнит требования закона 533-ФЗ до 1 декабря, а 69 процентов не знают о них или испытывают технические трудности с внесением данных на портал. Таким образом, отмечают специалисты, в начале зимы российский бизнес рискует утратить до двух третей своей мобильной емкости, что может существенно повлиять на производственные процессы и обернуться многомиллиардными совокупными потерями