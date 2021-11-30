Глава Microsoft избавился от половины своих акций

Глава Microsoft Сатья Наделла избавился от половины своей доли в компании. В конце ноября он продал 838 584 акции за $285 млн. В Microsoft объяснили, что это связано с «личным финансовым планированием и диверсификацией». Но эксперты считают — на продажу акций повлиял новый закон о дополнительном налоге на прирост капитала, который вступит в силу с 2022 года.

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«Сатья стремится к постоянному успеху компании, и его активы значительно превышают требования, установленные советом директоров Microsoft», — заявили в компании The Wall Street Journal.

Аналитики издания отметили, что с января 2022 года штат Вашингтон вводит новый налог в размере 7%, если сумма долгосрочного капитала превышает $250 000 в год. А стоимость пакета акций Наделлы за 2021 год выросла более чем в 2 раза.

Наделла занимает пост главы IT-гиганта Microsoft с 2014 года. За это время акции компании подорожали более чем в 9 раз, с $36 до $336,63 за бумагу, а её капитализация выросла до $2,53 трлн. Ранее бизнесмен уже избавлялся от пакета акций Microsoft — в 2018 году он продал 30% принадлежащих ему бумаг за $30 млн.