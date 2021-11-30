Глава Microsoft избавился от половины своих акций

Глава Microsoft Сатья Наделла избавился от половины своей доли в компании. В конце ноября он продал 838 584 акции за $285 млн. В Microsoft объяснили, что это связано с «личным финансовым планированием и диверсификацией». Но эксперты считают — на продажу акций повлиял новый закон о дополнительном налоге на прирост капитала, который вступит в силу с 2022 года.
«Сатья стремится к постоянному успеху компании, и его активы значительно превышают требования, установленные советом директоров Microsoft», — заявили в компании The Wall Street Journal.
Аналитики издания отметили, что с января 2022 года штат Вашингтон вводит новый налог в размере 7%, если сумма долгосрочного капитала превышает $250 000 в год. А стоимость пакета акций Наделлы за 2021 год выросла более чем в 2 раза.
Наделла занимает пост главы IT-гиганта Microsoft с 2014 года. За это время акции компании подорожали более чем в 9 раз, с $36 до $336,63 за бумагу, а её капитализация выросла до $2,53 трлн. Ранее бизнесмен уже избавлялся от пакета акций Microsoft — в 2018 году он продал 30% принадлежащих ему бумаг за $30 млн.
Тем временем богатейший человек в мире Илон Маск в течение осени продаёт принадлежащие ему акции компании по производству электромобилей Tesla. За это время он реализовал больше половины своего пакета акций. Маск объясняет свои действия тем, что ему необходимо выплатить налоги — около $15 млрд.