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1 час назад

Производитель конфет «Моцарт» заявил о банкротстве

Австрийская компания Salzburg Schokolade, выпускающая конфеты «Моцарт», подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает австрийская газета Die Presse.

Производитель конфет «Моцарт» заявил о банкротстве
Фото: ReutersReuters

Компания понесла значительные убытки на фоне пандемии коронавируса. Спрос на кондитерские изделия производителя упал из-за сокращения числа туристов, свадебных торжеств и других праздничных событий. Магазины сладостей в Вене и Зальцбурге были закрыты несколько недель из-за отсутствия туристов.

«Текущий локдаун и значительный рост затрат на сырье, электроэнергию, зарплаты, логистические издержки и расходы на упаковочные материалы также послужили причинами банкротства», — заявил директор компании Кристиан Шюгерль.

Во вторник, 30 ноября, в суде Зальцбурга откроется производство по делу о банкротстве. Компании не удалось выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и рождественскую премию. Руководство предложило 140 работникам обратиться в Трудовую палату страны.

Компания была основана в 1897 году в Зальцбурге. Классический рецепт конфет создал еще в 1890 году зальцбургский кондитер Пауль Фюрст. Название конфет, связанное с Моцартом, объясняется тем, что Зальцбург является родиной композитора. Примерно 70 лет конфеты Mozartkugeln производили вручную, и только в 1960-х годах процесс частично автоматизировали.

Ранее сообщалось, что российские производители сладостей планируют увеличить стоимость продукции перед Новым годом. Например, изготовитель конфет и шоколада «Акконд» предупредил торговые сети о резком подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. Рост цен обусловлен подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Компании,
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