Маск заговорил о возможном банкротстве SpaсeX

Кризис в производстве двигателей Raptor для ракеты Starship может привести к банкротству SpaсeX, сообщил глава и основатель компании Илон Маск в корпоративном электронном письме, пишет CNBC.

Фото: Reuters Reuters

«Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад», - написал Маск в письме к сотрудникам.

По его словам, компания столкнется с реальным риском банкротства, если в следующем году Starship не будет совершать полеты хотя бы раз в две недели.

Starship - это огромная ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для полетов грузов и людей на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в Техасе и уже совершила несколько коротких испытательных полетов. Но для перехода к орбитальным запускам потребуется 39 двигателей Raptor для каждой ракеты, и для этого необходим резкий рост их производства.

Электронное письмо Маска сотрудникам SpaceX также пролило свет на уход бывшего вице-президента Уилла Хелтсли в начале ноября. Хелтсли был отстранен от разработки Raptor перед тем, как уйти. Маск в своем электронном письме отметил, что с тех пор руководство компании разбиралось в проблемах производства двигателей и обнаружило, что обстоятельства «намного более серьезны», чем он думал ранее.

Маск также написал в письме, что планировал взять отпуск на День Благодарения, который в США является официальным выходным. Но, обнаружив ситуацию с Raptor, заявил, что лично будет работать на производственной линии двигателей до вечера пятницы, 26 ноября (следующий день после Дня Благодарения), и до выходных.

«Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», - написал Маск в письме, которое было направлено сотрудникам в пятницу.