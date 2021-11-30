Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
32 минуты назад

Маск заговорил о возможном банкротстве SpaсeX

Кризис в производстве двигателей Raptor для ракеты Starship может привести к банкротству SpaсeX, сообщил глава и основатель компании Илон Маск в корпоративном электронном письме, пишет CNBC.

Маск заговорил о возможном банкротстве SpaсeX
Фото: ReutersReuters

«Кризис производства Raptor намного хуже, чем казалось несколько недель назад», - написал Маск в письме к сотрудникам.

По его словам, компания столкнется с реальным риском банкротства, если в следующем году Starship не будет совершать полеты хотя бы раз в две недели.

Starship - это огромная ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для полетов грузов и людей на Луну и Марс. Компания тестирует прототипы на заводе в Техасе и уже совершила несколько коротких испытательных полетов. Но для перехода к орбитальным запускам потребуется 39 двигателей Raptor для каждой ракеты, и для этого необходим резкий рост их производства.

Электронное письмо Маска сотрудникам SpaceX также пролило свет на уход бывшего вице-президента Уилла Хелтсли в начале ноября. Хелтсли был отстранен от разработки Raptor перед тем, как уйти. Маск в своем электронном письме отметил, что с тех пор руководство компании разбиралось в проблемах производства двигателей и обнаружило, что обстоятельства «намного более серьезны», чем он думал ранее.

Маск также написал в письме, что планировал взять отпуск на День Благодарения, который в США является официальным выходным. Но, обнаружив ситуацию с Raptor, заявил, что лично будет работать на производственной линии двигателей до вечера пятницы, 26 ноября (следующий день после Дня Благодарения), и до выходных.

«Нам нужны все руки, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», - написал Маск в письме, которое было направлено сотрудникам в пятницу.

Маск неоднократно называл производство самой сложной частью создания гигантской ракеты SpaceX. Компания наращивает производственный и испытательный центр Starship в Техасе, одновременно работая с несколькими прототипами.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители