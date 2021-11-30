Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
1 час назад

Крупнейший акционер Petropavlovsk подал в суд на компанию

Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - подал в суд на компанию в связи с предлагаемой продажей 29,9% акций железорудной компании IRC. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

Крупнейший акционер Petropavlovsk подал в суд на компанию
Фото: ТАССТАСС

ЮГК ранее заявляла, что выступает против сделки, так как, по мнению группы, продажа акций в IRC не отвечает деловым интересам Petropavlovsk.

В марте 2020 года Petropavlovsk заключил с инвестиционной компанией Stocken Board AG, зарегистрированной в Лихтенштейне, предварительное соглашение о продаже ей 29,9% акций IRC. Cумма сделки - $10 млн. Цель продажи - снятие статуса гаранта по кредитным соглашениям IRC с золотодобытчика.

Компании,Южуралзолото,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители