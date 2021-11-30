Крупнейший акционер Petropavlovsk подал в суд на компанию

Крупнейший акционер золотодобытчика Petropavlovsk - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) - подал в суд на компанию в связи с предлагаемой продажей 29,9% акций железорудной компании IRC. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

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ЮГК ранее заявляла, что выступает против сделки, так как, по мнению группы, продажа акций в IRC не отвечает деловым интересам Petropavlovsk.