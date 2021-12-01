ФРГ и США обсудили меры против России из-за «Северного потока-2»

Германия и США ведут переговоры по ряду ограничительных мер против России. Они планируют применить их, если выяснится, что Россия использует энергетику в качестве оружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МИД ФРГ.

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По информации издания, подобным образом ведомство прокомментировало материал неофициального документа на портале Axios, в котором обсудили обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к Конгрессу США с просьбой воздержаться от санкций против реализации проекта «Северный поток — 2». Как рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, подлинность этого документа еще предстоит подтвердить, однако его содержание во многом совпадает с риторикой федерального правительства.

Политик при этом отметил, что этот документ было бы логично трактовать как «защиту собственных интересов». Он рассказал, что ФРГ уже давно находится под влиянием США, что противоречит международному праву. И теперь необходимо приостановить действия против экспортных гарантий, которые играют важную роль в экономике страны, заключил Котре.