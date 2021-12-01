Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
51 минуту назад

ФРГ и США обсудили меры против России из-за «Северного потока-2»

Германия и США ведут переговоры по ряду ограничительных мер против России. Они планируют применить их, если выяснится, что Россия использует энергетику в качестве оружия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МИД ФРГ.

ФРГ и США обсудили меры против России из-за «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

По информации издания, подобным образом ведомство прокомментировало материал неофициального документа на портале Axios, в котором обсудили обращение посольства ФРГ в Вашингтоне к Конгрессу США с просьбой воздержаться от санкций против реализации проекта «Северный поток — 2». Как рассказал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, подлинность этого документа еще предстоит подтвердить, однако его содержание во многом совпадает с риторикой федерального правительства.

Политик при этом отметил, что этот документ было бы логично трактовать как «защиту собственных интересов». Он рассказал, что ФРГ уже давно находится под влиянием США, что противоречит международному праву. И теперь необходимо приостановить действия против экспортных гарантий, которые играют важную роль в экономике страны, заключил Котре.

23 ноября госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух судов и одной компании, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток-2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции незаконными и подчеркнул, что в Москве к ним относятся негативно.

Компании,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Конгресс США,МИД,Бундестаг,газета "Известия",
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители