Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

«Роснано» нашла способ избежать дефолта

«Роснано» избежала дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 миллиарда рублей. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил от госкомпании деньги на выплату номинальной стоимости и купонного дохода по облигациям серии «2Р-01» со сроком погашения 1 декабря, сообщается на сайте НРД.

«Роснано» нашла способ избежать дефолта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бонды не были обеспечены госгарантиями, держателями являлись в основном частные инвесторы. Ставка купона по ним составила 9,1 процента. 30 ноября бонды серии «2Р-04» торговались на бирже в ценовом диапазоне 67-74 процентов от номинала. «Роснано» в декабре должна найти способ, чтобы выплатить купоны еще по четырем сериям бумаг.

В ноябре госкорпорация заявила о возможной реструктуризации из-за большого объема накопленных долгов. Центробанк направил Мосбирже предписание об остановке торгов облигациями «Роснано» 19 ноября.

После возобновления торговли ценными бумагами компании их стоимость рухнула. Эксперты считают, что кризис в «Роснано» ударит по всем госкомпаниям, потому что в их рейтинги закладывались государственные гарантии.

Компании,Роснано,Московская биржа,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители