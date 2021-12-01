Российские миллиардеры стали богаче на $38 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года почти на $38 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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Вместе с тем их совокупные потери за прошедший месяц составили $27 млрд.

С начала года больше всех разбогател совладелец Новатэка Леонид Михельсон – на $6 млрд. С состоянием $30,8 млрд он занимает первую строчку рейтинга.

На втором месте расположился один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, заработавший с начала года $21, его состояние выросло до $30 млрд. Третью строчку занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние увеличилось на $4,18 млрд, до $27,2 млрд.

На четвертом месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние увеличилось на $3,12 млрд, до $27 млрд. Cовладелец «Лукойла» Вагит Алекперов занял пятое место. Его состояние увеличилось на $4,3 млрд, до $21,6 млрд. На шестом месте – Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), чье состояние с начала года увеличилось на $310 млн, до $21,4 млрд.

На седьмой строчке оказался Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» ($19,6 млрд), с приростом в $2,95 млрд. Восьмое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние увеличилось на $2,16 млрд, до $18,3 млрд.

Из-за ноябрьского обвала рынков некоторые участники рейтинга потеряли с начала года. Девятое место в списке занял Роман Абрамович (Evraz), чье состояние стало меньше на $691 млн долларов, составив $17,7 млрд. Десятку миллиардеров замыкает бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние уменьшилось на $787 млн, до $17,3 млрд.