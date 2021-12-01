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1 час назад

Новым руководителем АНО "Диалог" стал Владимир Табак

Владимир Табак назначен новым генеральным директором АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в среду, 1 декабря.

Новым руководителем АНО «Диалог» стал Владимир Табак
Фото: АНО «Диалог»АНО «Диалог»

Ранее он работал заместителем гендиректора, в частности, руководил Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

До этого Табак был во главе Ситуационного центра при Управлении общественных проектов Администрации президента РФ.

Он выразил благодарность наблюдательным советам обеих организаций и [бывшему руководителю «Диалога», а ныне главе Института развития интернета] Алексею Гореславскому за доверие.

«Государство доверяет нам важные процессы — стать связующим звеном между ним и обществом с помощью новых технологий, — и мы чувствуем большую ответственность», — сказал Табак.

Гореславский в свою очередь напомнил, что новый глава «Диалога» работал с момента основания компании и сделал многое для развития ключевых направлений ее деятельности.

Компании,Алексей Гореславский,Администрация Президента РФ,Институт развития интернета,Газета.Ru,
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