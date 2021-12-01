Российский бизнес понесет миллиардные потери из-за Китая

Китай на фоне обострения ситуации с COVID-19 отказался принимать неконтейнерные грузы из России через пограничные переходы Гродеково — Суйфэньхэ и Забайкальск — Маньчжурия. Пункты пришлось закрыть. Из-за этого российские грузовладельцы рискуют потерять более 18 млрд рублей. Такую оценку «Ведомостям» привёл Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ).

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«Решение принято в приграничных китайских городах в рамках усиления мер по профилактике и контролю над эпидемиологической ситуацией», — указали в РЖД.

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Там не уточнили, когда возобновятся перевозки.

В конце ноября в Китае сообщили о вспышке коронавируса в округе Хулунбуир автономного района Внутренняя Монголия. Там находится переход Маньчжурия – Забайкальск. При этом ещё с 11 ноября в Манчжурии запретили ввозить через железнодорожный пункт пропуска ряда товаров: пива, минеральной воды, красного вина, пищевых масел и других продуктов, палочек для еды, древесного угля, листовых древесных материалов, смазочных масел.

Заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук рассказал, что через пограничный переход в Гродеково Россия экспортировала 8,7 млн т грузов — в основном лес, руду и уголь. Через переход в Забайкальске прошло 15,4 млн т товаров.

Савчук отметил, что ограничения пропуска повлияет на 500 000 т грузов в Гродеково и на 1,2 млн т в Забайкальске.

Общие потери грузовладельцев, по подсчётам ИПЕМ, составят более 18 млрд рублей.

Собеседник издания, близкий к грузоперевозным компаниям, рассказал, что через Гродеково и Забайкальск за 10 месяцев 2021 года прошло 9 млн т леса, 4 млн т руды, 3,6 млн т угля, 1,6 млн т удобрений, 600 000 т зерновых и 1,1 млн т других грузов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин указал, что, если запрет на ввоз распространится на 2022 год, под риском окажутся порядка 15 млн т грузов.

Представитель РЖД рассказал, что сейчас в пути находятся 6200 вагонов с грузами, подпадающими под новые ограничения.

По его словам, грузовладельцы могут рассмотреть «возможность контейнеризации отправок, доставки альтернативным путём, например через порты и далее морским транспортом, либо вернуть груз», а холдинг окажет им поддержку.