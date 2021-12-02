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1 час назад

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на $50 млрд

Иск экс-акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на $50 млрд отклонил апелляционный суд США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда. Было удовлетворено ходатайство ответчика в лице России и отклонено ходатайство экс-акционеров нефтяной компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции. Ранее дело было приостановлено.

Суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В постановлении суда сказано: "Ходатайство удовлетворено, дело закрыто". События вокруг ЮКОСа стали развиваться в 2003 году. До этого компания была крупнейшей нефтяной компанией России, которая была образована после распада СССР. Совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 2003-м был арестован по обвинению в мошенничестве, позднее суд признал его виновным.

На фоне этого ЮКОС подвергся процедуре банкротства. Активы компании впоследствии были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности.

Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007-м подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что правительство РФ экспроприировало активы ЮКОСа.

В 2014-м суд постановил, что Москва нарушила энергетическую хартию и в общей сложности должна выплатить $50 млрд. Такая сумма стала рекордной в истории арбитража. В постановлении говорилось, что РФ нарушила свои международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство ЮКОСа.

Москва в своих заявлениях и развернутом объяснении к жалобе подчеркивает, что при управлении ЮКОСом бывшими владельцами допускались многочисленные нарушения. В том числе нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и другие противоправные действия. Несмотря на это, в апреле 2021 года главный советник Верховного суда рекомендовал отклонить апелляцию России.

Компании,Экономика,Михаил Ходорковский,ЮКОС,Правительство РФ,РИА Новости,
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