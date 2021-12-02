Владельцы «Билайна» продали сотовые вышки в России

«VEON объявляет об успешном закрытии сделки по продаже портфеля антенно-мачтовых сооружений в России ГК „Сервис-Телеком“. В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО „Национальная Башенная Компания“ и около 15 400 антенно-мачтовых сооружений», — говорится в сообщении пресс-службы.