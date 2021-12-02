Суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России

Иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на $50 млрд отклонил апелляционный суд США, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство ответчика в лице РФ и отклонено ходатайство экс-акционеров компании о пересмотре решения суда нижестоящей инстанции. Ранее дело было приостановлено. Как следует из постановления суда, «ходатайство удовлетворено, дело закрыто».

ЮКОС была крупнейшей нефтяной компанией России, которая была образована после распада СССР. Совладелец и глава компании Михаил Ходорковский в 2003 году был арестован по обвинению в мошенничестве, позднее суд признал его виновным.

ЮКОС подвергся процедуре банкротства, активы компании были распроданы конкурсным управлением для погашения задолженности. Мажоритарные акционеры ЮКОСа во главе с финансовым холдингом GML потребовали от России компенсации за понесенные убытки и в 2007 году подали иск в постоянную палату третейского суда в Гааге, настаивая, что российское правительство экспроприировало активы ЮКОСа.

Суд в Гааге в 2014 году удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании о взыскании с РФ $57 млрд в их пользу. Россия оспорила решение в 2016 году, однако в 2020 году суд Гааги все же обязал РФ выплатить бывшим акционерам $50 млрд.