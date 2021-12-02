Владелец билайна продал сотовые вышки в России

Ранее мобильный оператор билайн провел первый за 16 лет ребрендинг. Компания представила новый бренд, слоган и логотип. Кружок в желто-черную полоску поменял форму, став объемным. Название оператора теперь пишется с маленькой буквы. В слогане компании изменился ключевой посыл. Теперь он содержит текст «На твоей стороне» вместо «Живи на яркой стороне».