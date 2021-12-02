Владелец билайна продал сотовые вышки в России

Компания Veon, владеющая «Вымпелкомом» (бренд билайн) продала свои сотовые вышки в России за $957 млн. Об этом сообщила пресс-служба «Билайна».
«В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО «Национальная Башенная Компания» и около 15,4 тысяч антенно-мачтовых сооружений», — сказано в сообщении компании.
Покупателем является оператор вышек мобильной сети в России «Сервис-Телеком».
«Отдельно хочется отметить, что мы стали первой телеком компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков данного рынка», — заявил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.
Национальную башенную компанию (НБК) выставили на продажу в начале сентября. В самом начале в Veon планировали продать вышки за $970 млн.
Вопрос продажи инфраструктуры связи «ВымпелКома» обсуждался с 2015 года, однако достичь договоренности с потенциальными партнерами не удавалось. В середине июня 2021 года Forbes, ссылаясь на источники, сообщил, что оператор возобновил переговоры.