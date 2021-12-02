Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
1 час назад

Владелец билайна продал сотовые вышки в России

Компания Veon, владеющая «Вымпелкомом» (бренд билайн) продала свои сотовые вышки в России за $957 млн. Об этом сообщила пресс-служба «Билайна».

Владелец билайна продал сотовые вышки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В периметр сделки вошли принадлежащие VEON 100% акций АО «Национальная Башенная Компания» и около 15,4 тысяч антенно-мачтовых сооружений», — сказано в сообщении компании.

Покупателем является оператор вышек мобильной сети в России «Сервис-Телеком».

«Отдельно хочется отметить, что мы стали первой телеком компанией на российском рынке, которая пошла по пути отчуждения башенной инфраструктуры в пользу профессиональных игроков данного рынка», — заявил генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов.

Национальную башенную компанию (НБК) выставили на продажу в начале сентября. В самом начале в Veon планировали продать вышки за $970 млн.

Российский бизнес может остаться без корпоративной связи

Вопрос продажи инфраструктуры связи «ВымпелКома» обсуждался с 2015 года, однако достичь договоренности с потенциальными партнерами не удавалось. В середине июня 2021 года Forbes, ссылаясь на источники, сообщил, что оператор возобновил переговоры.

Ранее мобильный оператор билайн провел первый за 16 лет ребрендинг. Компания представила новый бренд, слоган и логотип. Кружок в желто-черную полоску поменял форму, став объемным. Название оператора теперь пишется с маленькой буквы. В слогане компании изменился ключевой посыл. Теперь он содержит текст «На твоей стороне» вместо «Живи на яркой стороне».
Компании,Александр Торбахов,Вымпелком,Forbes,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители