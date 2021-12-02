Клиника «Омикрон» подала в суд на ВОЗ

«Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну, сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли вы пойдете в клинику с аналогичным названием», — заявил Падар.