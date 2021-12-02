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33 минуты назад

Клиника «Омикрон» подала в суд на ВОЗ

Основатель сибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на Всемирную организацию здравоохранения, чтобы ей запретили использовать греческую букву «омикрон» для обозначения нового штамма COVID-19. Об этом сообщает NGS.ru.

Клиника «Омикрон» подала в суд на ВОЗ
Фото: ReutersReuters

«Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации. А если еще это будет какой-то особо опасный штамм. Ну, сами подумайте, если кто-то умрет от «омикрона» — родственник ваш или друг, то вряд ли вы пойдете в клинику с аналогичным названием», — заявил Падар.

Иск подан в Московский арбитражный суд. Кроме запрета на слово Падар потребовал взыскать с ВОЗ расходы на госпошлину в размере 6 тыс. рублей.

«Омикрон»-штамм добрался до США

В иске отмечается, что Падар затратил «колоссальные денежные средства» на рекламу, чтобы сделать бренд узнаваемым. Сейчас же при вводе слова в поисковик «выпадает информация, несущая тревогу, страх, ужас и не имеющая ничего общего с медицинской деятельностью истца». В результате, для клиники и ее владельца неизбежны «колоссальные финансовые потери».
Компании,ВОЗ,
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