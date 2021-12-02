Компания Усманова продала VK

"Холдинг USM владел пакетом акций VK через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", контролирующем 57,3% голосующих акций компании. В "МФ Технологии" USM принадлежало через ПАО "МегаФон" 45%. В результате сделки весь этот пакет акций в капитале VK был продан группе "СОГАЗ". Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении.

Основатель USM Алишер Усманов отметил, что акционерное участие в VK во многом определило развитие и стало важной частью истории холдинга. "Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем", - добавил он.